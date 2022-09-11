Омск, , 08:18 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков обнародовал цифры по явке избирателей на выборах в регионе по состоянию на 10:00 (местное время) 11 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

По словам Ходакова, на 10:00 явка по Омску составила 6,18%. Больше всего избирателей проголосовало в Октябрьском округе Омска (7,28%), меньше всего — в Кировском (5,23%).

В районах Омской области явка в среднем составляет 5,12%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 11 сентября проходит голосование на выборах депутатов городского совета. Всего в единый день голосования в регионе проводится 12 избирательных кампаний.

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