Москва, , 08:18 — REGNUM Лидером российского авторынка в массовом сегменте по итогам первых восьми месяцев 2022 года стал отечественный бренд Lada. Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Lada granta Lada.ru

Продажи автомобилей массового сегмента в августе текущего года упали на 60% в сравнении с тем же месяцем 2021 года. Рынок премиальных авто показал падение на 90%.

В прошлом году на долю премиального сегмента приходилось от 9% до 11% от общего объёма продаж новых автомобилей в России. В августе 2022 года этот показатель опустился до 3,1%.

Самая большая доля в массовом сегменте по итогам августовских продаж пришлась на автомобили Lada (37%). Положительную динамику показали китайские бренды, получившие суммарно 26% рынка. В августе 2021 года на долю китайских авто в массовом сегменте приходилось около 8% от общего объёма продаж. Серьёзное падение в августе показали продажи южнокорейских и европейских брендов.

Самой популярной моделью на российском авторынке осталась отечественная Lada Granta. Второе место занял китайский Haval Jolion, сборка этой модели также производится в России.

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