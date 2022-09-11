Москва, 11 сентября 2022, 08:18 — REGNUM Лидером российского авторынка в массовом сегменте по итогам первых восьми месяцев 2022 года стал отечественный бренд Lada. Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Lada granta
Lada granta
Lada.ru

Продажи автомобилей массового сегмента в августе текущего года упали на 60% в сравнении с тем же месяцем 2021 года. Рынок премиальных авто показал падение на 90%.

В прошлом году на долю премиального сегмента приходилось от 9% до 11% от общего объёма продаж новых автомобилей в России. В августе 2022 года этот показатель опустился до 3,1%.

Самая большая доля в массовом сегменте по итогам августовских продаж пришлась на автомобили Lada (37%). Положительную динамику показали китайские бренды, получившие суммарно 26% рынка. В августе 2021 года на долю китайских авто в массовом сегменте приходилось около 8% от общего объёма продаж. Серьёзное падение в августе показали продажи южнокорейских и европейских брендов.

Самой популярной моделью на российском авторынке осталась отечественная Lada Granta. Второе место занял китайский Haval Jolion, сборка этой модели также производится в России.

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