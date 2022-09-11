Вена, , 08:16 — REGNUM Энергетический кризис в Европе начался еще в 2021 г., и европейские политики сами его спровоцировали, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«У нас был кризис в электроэнергетике еще до начала газового кризиса. Это результат либерализации последних 15−18 лет, мы переживаем его с апреля 2021 г., то есть уже больше года. Это ситуация, которую мы сами спровоцировали», — отметила она.

Кнайсль добавила, что кризис в Европе происходит потому, что в последние годы страны ЕС очень мало инвестировали в нефть и газ, направляя средства в другие сферы.

По ее словам, после апреля 2021 г. цены на электроэнергию в Европе выросли на 30−40%. Сейчас же рост доходит до 400%. Это приводит к упадку как производства, так и простых домохозяйств, передает ее слова ТАСС.

«Сейчас уже есть движение в Великобритании… когда люди просто бойкотируют свои счета за электроэнергию. Так что у нас был кризис электроэнергии еще до газового», — подчеркнула она.