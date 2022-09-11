Донецк, 11 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Зайцево в ДНР девять снарядов. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️06:05 — н.п. Курдюмовка — н.п. Зайцево: выпущено 9 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Киевский район Донецка натовскими снарядами.