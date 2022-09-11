Лондон, 11 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Королевских пчёл, которые содержатся в ульях при Букингемском дворце и Кларенс-хаусе, официально уведомили о смерти их хозяйки, королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом 10 сентября сообщает Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчёлы

Согласно традиции, ритуал оповещения пчёл провёл дворцовый пчеловод. 79-летний Джон Чаппл рассказал пчёлам о смерти их хозяйки и о том, что теперь они перешли под защиту нового хозяина, короля Карла III.

Разговор со пчёлами — это многовековая традиция многих стран Европы. Пчёлам хозяева сообщают все ключевые новости, а известия о бракосочетании, рождении нового члена семьи или о чьей-то смерти являются обязательными. Традиция основана на древнем суеверии, которое гласит, что если пчёлам не сообщать о смерти хозяина, то они могут перестать приносить мёд, либо вообще погибнуть.

Уточняется, что после уведомления о смерти королевы дворцовый пчеловод обернул каждый улей чёрной траурной лентой. Таким образом, пчёлы будут соблюдать траур по своей хозяйке наравне со всей страной.