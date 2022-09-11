Москва, 11 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Для наращивания усилий на донецком направлении была произведена перегруппировка и переброска войск в районах Балаклеи и Изюма. Об этом 10 сентября рассказал журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении», — сказал он.

Также Конашенков указал, что операция по свертыванию и перебрасыванию изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжалась в течение трёх дней и одновременно проводились отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск.

«В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии», — добавил официальный представитель Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очереди гражданских машин с беженцами из б. УССР скопились на пунктах пропуска в Белгородской области.