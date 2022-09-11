Омск, , 08:07 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков 11 сентября проголосовал на выборах депутатов Омского городского совета. Об этом Бурков сообщил в своём телеграм-канале.

Губернатор Омской области Александр Бурков проголосовал на выборах депутатов Омского горсовета Скриншот с телеграм-канала Александра Буркова

Глава региона сделал свой выбор на избирательном участке № 351. По его словам, Омский горсовет — «один из ключевых органов власти в нашем городе», поэтому к выбору нужно подойти ответственно.

«Сегодня мы голосуем за конкретного депутата. Это выборы по 40 одномандатным округам. Каждый депутат будет нести персональную ответственность за то, что происходит у него на территории», — пишет Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области 11 сентября в 08:00 по местному времени открылось 517 избирательных участков, в том числе 461 — в Омске.

Всего в единый день голосования в регионе проводится 12 избирательных кампаний.