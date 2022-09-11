Иркутск, 11 сентября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Иркутские огнеборцы-десантники вернулись домой после тушения пожаров в Рязанской области. Они находились там с 24 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Иркутской области Пожарные-десантники

Решение об их отправке было принято в связи со сложной лесопожарной обстановкой в Рязанской области. В ликвидации двух крупных пожаров на площади более 25 тыс. га принимали участие 50 иркутских огнеборцев, а также лётчик-наблюдатель Иркутской авиабазы.

После выполнения задач пожарных вернули домой — воздушный борт приземлился в Приангарье ночью 11 сентября.

Добавим, что ещё 54 иркутских десантника готовятся к возвращению домой из Ивановской области. В конце августа и начале сентября они ликвидировали возгорание вблизи села Талицы.