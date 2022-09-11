Астрахань, , 08:01 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил о невозможности восстановления трамвайной сети в Астрахани в нынешних условиях.

Трамвай

По его словам, в декабре 2021 года правительство региона получило документ транспортного планирования, была составлена дорожная карта, по которой стало понятно, «какой вместительности нам необходимы автобусы», расписана программа их закупки.

«Трамвай — его просто нереально запустить в наших условиях», — приводит слова губернатора ТАСС.

Напомним, в 2021 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время проходящих в законодательном органе Дней Астраханской области заявила о необходимости восстановления в Астрахани системы электротранспорта и поручила законодателям посодействовать региональным властям в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таганроге возобновили движение трамваев по двум маршрутам.