Абакан, 11 сентября 2022, 07:54 — REGNUM Голосование на выборах в органы местного самоуправления продолжается 11 сентября в Хакасии.
Как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме, в регионе ровно в 08:00 поместному времени приступила к работе 271 участковая избирательная комиссия.
В 2022 году выборы различного уровня проводятся во всех городах и районах республики, за исключением города Абакана. По итогам первого дня голосования явка избирателей составила 8,35%.
Напомним, участковые избирательные закроются в 20:00 по местному времени.
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