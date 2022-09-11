Абакан, , 07:54 — REGNUM Голосование на выборах в органы местного самоуправления продолжается 11 сентября в Хакасии.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме, в регионе ровно в 08:00 поместному времени приступила к работе 271 участковая избирательная комиссия.

В 2022 году выборы различного уровня проводятся во всех городах и районах республики, за исключением города Абакана. По итогам первого дня голосования явка избирателей составила 8,35%.

Напомним, участковые избирательные закроются в 20:00 по местному времени.

Читайте ранее в этом сюжете: Единый день голосования стартовал в Хакасии