Донецк, 11 сентября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Мужчина погиб в результате обстрела со стороны киевских боевиков города Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 сентября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Обстрел Киевского района Донецка со стороны киевских карателей зарегистрирован в 06:00 мск. Обстрел вёлся по направлению — населённый пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район). Было выпущено два снаряда калибром 155 мм.

По данным штаба теробороны ДНР, в результате обстрела погиб мужчина, проживавший на улице Светлова в Донецке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за час киевские боевики выпустили по городу Донецку 16 снарядов калибром 155 мм.