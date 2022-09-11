Грозный, 11 сентября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Церемония открытия IV Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация» пройдёт в Грозном 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Союза театральных деятелей России.

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Фестиваль 2022 года проходит в Год культурного наследия народов России, что делает его особенно актуальным. В Союзе театральных деятелей отметили, что этот смотр должен стать одним из самых ярких событий в его рамках.

Смотр будет проходить до 19 сентября. За это время зрителям будут представлены постановки театров из Якутии, Северной Осетии, Татарии, Мордовии, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Карелии, Дагестана, Марий-Эл и Чечни.

Организаторы отмечают, что гости фестиваля смогут познакомиться не только с национальной драматургией народов России, но и с русской и мировой классикой, а также постановками по произведениям современных авторов. Также в рамках смотра пройдут мастер-классы, круглые столы и творческие встречи.

Фестиваль национальных театров «Федерация» проводится с 2019 года. Организаторами смотра являются Минкультуры России, Союз театральных деятелей России и правительство Чечни.