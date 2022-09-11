Канберра, , 07:41 — REGNUM Короля Великобритании Карла III 11 сентября официально провозгласили новым главой Австралии и Новой Зеландии.

О соответствующем заявлении, которое во время прошедшей в здании австралийского парламента в Канберре церемонии сделал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, сообщает телеканал SBS. В связи со смертью королевы Елизаветы II, 22 сентября объявили в стране днём национального траура.

О провозглашении Карла III главой новозеландского государства, 11 сентября также сообщает радиостанция RNZ.

Напомним, скончавшаяся 8 сентября королева Великобритании Елизавета II являлась формальной главой 15 государств.

Как сообщало ИА REGNUM, Карл III 10 сентября официально провозглашён королём Великобритании.

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