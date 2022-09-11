Кызыл, , 07:41 — REGNUM Прокуратура организовала проверку по факту ЧП во время проведения праздничного салюта в День города в Кызыле. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства Тувы.

Салют Алексей Колчин © ИА REGNUM

По предварительным данным, вечером 10 сентября часть залпов салюта попала в находящихся на набережной Енисея граждан. В результате пострадали несколько человек, в том числе дети. С термическими ожогами они обратились к врачам.

За запуск фейерверка, как отмечается, отвечала компания «Большой праздник» по муниципальному контракту с Департаментом культуры мэрии Кызыла.

«По факту произошедшего прокуратурой города организована проверка соблюдения требований безопасности при проведении массового мероприятия, по результатам которой будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

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