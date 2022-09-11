Горно-Алтайск, 11 сентября, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай в Единый день голосования проходят выборы депутатов городского совета. 23 избирательных участка открылись в 8 часов утра 11 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального избиркома.

Телеграмм-канал Олега Хорохордина Выборы депутатов горсовета Горно-Алтайска. Республика Алтай

Общее число включённых в списки избирателей составляет почти 44 тыс. человек. С утра свой голос отдал глава республики Олег Хорохордин.

Добавим, что всего по региону сегодня проходит 17 избирательных кампаний, в числе которых выборы Усть-Коксинского районного совета депутатов, глав пяти сельских поселений и так далее.