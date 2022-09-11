Вашингтон, 11 сентября, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заменили прокладки в топливной системе, дефекты которых привели к утечке топлива в ходе подготовки к запуску сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS). Об этом сообщает пресс-служба NASA.

NASA Kennedy Технические работы в Космическом центре им. Джона Кеннеди в рамках программы НАСА «Артемида»

Последняя попытка запуска ракеты SLS с кораблём Orion была предпринята 29 августа. В ходе предстартовой подготовки была обнаружена утечка жидкого водорода при загрузке топлива в баки основной ступени носителя. В результате старт был отменён, а ракету вернули в монтажный корпус.

Сейчас специалисты NASA заменили прокладки в топливной системе. Они считают, что именно с дефектом прокладок была связана утечка топлива. Далее специалисты проведут оценку работы системы.

На 17 сентября запланирована пробная заправка основной ступени ракеты-носителя. Далее будет принято решение о возможной дате запуска.

Предстоящая миссия станет первой в рамках американской лунной программы «Андромеда». В ходе этой миссии корабль Orion должен выйти на орбиту Луны в беспилотном режиме, пробыть там несколько дней и вернуться на Землю. Второй миссией по этой программе должен стать пилотируемый облёт Луны, третья предусматривает высадку астронавтов на её поверхность.