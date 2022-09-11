Диксон, Красноярский край, 11 сентября, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Белый медведь, которого доставили с ранением из Норильск в Москву успешно прошёл компьютерную томографию. Об этом рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео в телеграмм-канале Светланы Радионовой Медведь успешно прошёл КТ

Процедура заняла около 15 минут, после чего ветеринары сделали местное МРТ. У зверя, как отмечается, были обнаружены гематомы в спинном мозге.

«Исследовали прицельно область поражения — грудной отдел. В этом месте пуль нет, поэтому металл не препятствовал обследованию. На диагностику потребовалось ещё 40 минут», — уточнила чиновник.

После обследования медведицу вернули в зоопарк. Результаты станут известны чуть позже.

Как сообщало ИА REGNUM, раненое животное было обнаружено недалеко от посёлка на острове Диксон в начале сентября. Медведя перевезли в Норильск, откуда самолётом доставили на лечение в Москву.