Владивосток, 11 сентября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Приморском крае за прошедшие сутки число подтопленных после тайфуна домов уменьшилось с более 300 до 108. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

61.mchs.gov.ru Спасатели МЧС

По данным ведомства, затопленные ранее дома и придомовые территории постепенно освобождаются от воды.

пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю «В 19 населённых пунктах четырёх муниципальных образований остаются подтопленными 108 домов частного сектора и 470 приусадебных участков».

Отмечается, что количество повреждённых мостов в регионе сократилось до 29, а количество отрезанных населённый пунктов — до 31. При этом спасатели восстановили транспортное сообщение с девятью сёлами Чугуевского (6), Ольгинского (1), Партизанского (1) и Красноармейского (1) районов.

Как сообщало ИА REGNUM, подачу электричества возобновили в семи населённых пунктах Партизанского района Приморского края, пострадавших в результате тайфуна.