Омск, 11 сентября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Ровно в 08:00 по местному времени 11 сентября, в единый день голосования, в Омской области открылось 517 избирательных участков, в том числе 461 в Омске и 56 — в районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Всего в единый день голосования в Омской области проводятся 12 избирательных кампаний. Самая крупная — в Омске, где выбирают депутатов городского совета. Всего в регионе предстоит избрать 58 депутатов различного уровня и двух глав городского и сельского поселений.

Для участия в выборах зарегистрировано 290 кандидатов. В голосовании могут принять участие 930 234 избирателя.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Омской области по состоянию на 1 июля 2022 года зарегистрировано 1 477 593 избирателя, в том числе 877 488 — в Омске.