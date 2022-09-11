Берлин, , 07:14 — REGNUM Инициатива главы министерства экономики Германии Роберта Хабека по генеральной проверке систем отопления в домах граждан может обойтись бюджету страны в €10 млрд. Об этом 11 сентября рассказало издание Die Welt.

Электричество

Согласно предложению Хабека, генеральную проверку систем отопления предполагается провести в два этапа. На первом этапе спецкомиссия проверит соответствие электроприборов у граждан новым нормам потребления. Второй этап предполагает модификацию имеющихся в наличии приборов под новые стандарты. Целью данной инициативы является экономия электроэнергии.

Все предложенные Хабеком мероприятия оценены его ведомством в €10 млрд, из них €8,4 млрд предполагается вернуть в бюджет в течение двух лет за счёт полученной экономии.

Однако предложение главы минэкономики Германии было встречено в штыки многими гражданами и бизнесменами, поскольку механизм реализации данной идеи неясен и представляется нереалистичным.

«Усилия для инспекций огромны: вам нужны инженеры и специалисты по отоплению, которые обследуют каждую комнату в каждой квартире», — указала генеральный директор Федеральной ассоциации немецких компаний в области жилищного строительства и недвижимости (GdW) Ингеборг Эссер.

Стоит отметить, что министр экономики ФРГ Хабек не впервые выдвигает спорные идеи и способы экономии электроэнергии. Ранее ИА REGNUM сообщало, что идея Хабека об отключении световой рекламы в тёмное время суток была признана крайне спорной.

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