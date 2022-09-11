Белгород, 11 сентября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Очереди гражданских машин с беженцами из б. УССР скопились на пунктах пропуска в Белгородской области. Власти подсчитывают, сколько людей прибыло за ночь на территорию региона. Об этом 11 сентября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев

Глава региона накануне проехал по пунктам пропуска, откуда прибывают беженцы. На месте находятся главы районов, военнослужащие, представители пограничной службы. Власти развернули мобильные пункты питания, а также организовали доставку продуктов на Харьковскую сторону.

«Непростая сегодня была ночь. Много беженцев со стороны [территории бывш. УССР]. Сейчас будем анализировать ситуацию и сообщу о том, какое количество людей к нам перешло, в каких пунктах временного размещения они находятся», — уточнил губернатор.

На границе также дежурят бригады медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, активную помощь беженцам оказывают волонтёры.