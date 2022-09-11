Красноярск, 11 сентября, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В ряде территории Красноярского края 11 сентября проходит голосование на выборах в органы местного самоуправления. Как сообщили ИА REGNUM в краевом избиркоме, сформировано 212 избирательных участков.

Юлия Невская ИА REGNUM В Норильске

В муниципальных образованиях, где проходят выборы, зарегистрировано 271 936 человек. Это чуть более 13% от общей численности избирателей в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 2 042 886 избирателей.

В том числе 11 сентября 2022 года в крае выбирают депутатов Минусинского, Назаровского, Норильского горсоветов.