Токио, 11 сентября, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Власти Японии рассматривают перспективу отмены суточного лимита на количество въезжающих в страну, который сейчас равен 50 тыс. человек, а также разрешение самостоятельного туризма. Об этом заместитель генерального секретаря правительства Сэйдзи Кихара 11 сентября заявил в эфире телеканала Fuji.

UniBay Обаяние Японии

По его словам, в настоящее время в мире постепенно идёт восстановление числа туристических поездок, ранее сократившихся в связи с пандемией. В связи с этим правительство предполагает отменить остающиеся ограничения и ослабить для туристов визовый режим.

Сэйдзи Кихара «Слабая иена повышает привлекательность Японии для въездного туризма».

На вопросы о сроках реализации этих планов Кихара ответил, что «это должно быть сделано в ближайшем будущем».

Как сообщало ИА REGNUM, Япония с 7 сентября принимает в день до 50 тысяч иностранных туристов, что превышает предыдущее ограничение в 2,5 раза.