Москва, , 08:12 — REGNUM Самым сложным для Минфина России будет работа над бюджетом в предстоящие три года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ведомства Антон Сиуланов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра, после введения санкций Россия столкнулась с тем, что в стране не производится ряд критических технологий. Для восполнения этого пробела потребуется достаточно длительная программа.

«На всё это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трёхлетку тоже закладываем их. Я думаю, что бюджет на предстоящую трёхлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере», — считает Силуанов.

Кроме того, в новом варианте бюджета и бюджетных правил Минфин хочет учесть количество внешних поставок российской нефти — показатель влияет на объём добычи и доход государства, его необходимо брать во внимание из-за попыток западных стран ограничить поставки сырья.