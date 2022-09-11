Москва, 11 сентября 2022, 08:12 — REGNUM Самым сложным для Минфина России будет работа над бюджетом в предстоящие три года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ведомства Антон Сиуланов.
По словам министра, после введения санкций Россия столкнулась с тем, что в стране не производится ряд критических технологий. Для восполнения этого пробела потребуется достаточно длительная программа.
Кроме того, в новом варианте бюджета и бюджетных правил Минфин хочет учесть количество внешних поставок российской нефти — показатель влияет на объём добычи и доход государства, его необходимо брать во внимание из-за попыток западных стран ограничить поставки сырья.