Южно-Сахалинск, , 06:39 — REGNUM На Сахалине и Курилах в единый день голосования 11 сентября к 12:00 явка избирателей на выборах думы области составила 23,04%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Выборы R-19.ru

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Всего на сахалине и Курилах в основной, третий, день голосования свои двери открыли 306 избирательных участков.

К полудню 11 сентября в выборах приняли участие уже 86 178 человек. В первые два дня голосования на участки пришли 19,55% или 72 926 избирателей.

В единый день голосования в 2021 году на выборах депутатов Госдумы РФ явка к полудню составляла 28,09%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 11 сентября в 08:00 по местному времени (00:00 мск) начался основной, третий, день голосования на выборах депутатов областной думы.