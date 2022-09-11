Екатеринбург, 11 сентября, 2022, 06:37 — ИА Регнум. В Свердловской области для выборов губернатора работают 2477 постоянных и 35 временных избирательных участков. Об этом утром 11 сентября сообщает облизбирком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Они открылись в 8:00 по местному времени (6:00 мск). Закроются участки в 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в 53 муниципальных образованиях проходят местные выборы. Там выбирают депутатов, а в Зареченском сельском поселении ещё и главу. Там избиратели получат по четыре бюллетеня.