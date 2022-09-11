Жителям б. УССР предрекли крайне тяжёлую зиму из-за перебоев в работе ЗАЭС
Киев, 11 сентября, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Жителей территории б. УССР, находящейся под контролем киевского режима, ожидает крайне тяжёлая зима в случае, если прекратится подача электроэнергии с Запорожской АЭС. Об этом 10 сентября заявил секретарь так называемого совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов киевским СМИ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Энергетика бывш. УССР
Данилов опасается, что если Запорожская АЭС перестанет производить энергию для киевского режима в достаточном количестве, то жителям страны будет крайне трудно переживать предстоящую зиму.
Данилов уточнил, что проблемы могут возникнуть не только с Запорожской АЭС.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Зеленский намерен с декабря поставлять электроэнергию в Польшу с Хмельницкой АЭС.