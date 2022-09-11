Киев, 11 сентября, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Жителей территории б. УССР, находящейся под контролем киевского режима, ожидает крайне тяжёлая зима в случае, если прекратится подача электроэнергии с Запорожской АЭС. Об этом 10 сентября заявил секретарь так называемого совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов киевским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика бывш. УССР

Данилов опасается, что если Запорожская АЭС перестанет производить энергию для киевского режима в достаточном количестве, то жителям страны будет крайне трудно переживать предстоящую зиму.

Данилов уточнил, что проблемы могут возникнуть не только с Запорожской АЭС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Зеленский намерен с декабря поставлять электроэнергию в Польшу с Хмельницкой АЭС.