Москва, , 06:37 — REGNUM О своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, стремящихся в целях экономии переждать зиму в тёплых края, заявили в Турции, Греции и Египте. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.

Отдых в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз в Турции рассчитывают, что предстоящий зимний сезон станет самым лучшим за последние три года. Представитель немецкого туроператора Bentour Дениз Угур полагает — в Турцию может приехать один миллион туристов из Германии, поскольку счета на оплату отопления обойдутся для немцевв два раза дороже, чем отдых в турецком отеле с питанием по системе «всё включено».

О подготовке к запуску программы «длительное пребывание зимой», направленной на привлечение европейских туристов, заявили и в федерации туристических палат Египта. Минтуризма страны пирамид поручило местным отельерам разработать специальные «зимние» предложения для европейцев.

Министр туризма Греции Василис Кикилиас аргументирует европейских туристов лозунгом «Погода лучше, жизнь дешевле». При этом в холодные месяцы большинство прибрежных отелей в Греции закрыто, а для немецкого рынка будет доступно только около 1 000 мест.

Страны в первую очередь рассчитывают на пенсионеров, которых в ЕС порядка 150 млн человек.