Москва, , 06:21 — REGNUM В воскресенье, 11 сентября, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха до +16… +18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Василий Поленов. Золотая осень. 1893

В ночь на 12 сентября в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха +5… +7 °C.

Ветер юго-восточный 5−10 м/с, ночью — юго-восточный, восточный 6−11 м/с. Атмосферное давление 752 (-5) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +13… +18 °C днём. Ночью — +2… +7 °C.

В понедельник, 12 сентября, днём в столице ожидается +14… +16 °C, по области +12… +17 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, порывистый ветер. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °C, без осадков.

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