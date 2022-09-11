Донецк, , 06:16 — REGNUM Пять районов города Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли трижды в течение часа киевские боевики снарядами калибром 155 мм. Об этом 11 сентября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима в своём телеграм-канале.

«Донецк непокорённый» Ярослав Громов © ИА REGNUM

Первый обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в 05:30 мск по направлению: населенный пункт Нетайлово — Киевский и Куйбышевский районы города Донецка. Было выпущено восемь снарядов калибром 155 мм.

Второй раз киевские боевики обстреляли Донецк в 05:43 мск со стороны населённого пункта Нетайлово. Под огонь киевских карателей попали в этот раз Ленинский и Ворошиловский районы Донецка. Было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

Будённовский район Донецка ВСУ обстреляли в 05:43 мск. Обстрел снова вёлся со стороны населённого пункта Нетайлово снарядами 155 мм. Всего было выпущено три таких снаряда.

Всего в течение часа киевские боевики выпустили по столице ДНР 16 снарядов калибром 155 мм.

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