Лондон, 11 сентября 2022, 06:17 — REGNUM Первым мировым лидером, поздравившим короля Великобритании Карла III со вступлением на престол, стал президент РФ Владимир Путин. Об это сообщает британская газета Telegraph.
Английское издание отмечает, что Путин и Карл III встречались несколько раз лично, в том числе во время государственного визита главы России в Великобританию в 2003 году.
В поздравительной телеграмме Владимир Путин пожелал королю «успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго. Он стал первым мировым лидером, поздравившим Карла III с официальным вступлением на престол», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, Карл III был официально провозглашён королём Великобритании10 сентября.