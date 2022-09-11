Лондон, 11 сентября, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Первым мировым лидером, поздравившим короля Великобритании Карла III со вступлением на престол, стал президент РФ Владимир Путин. Об это сообщает британская газета Telegraph.

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Английское издание отмечает, что Путин и Карл III встречались несколько раз лично, в том числе во время государственного визита главы России в Великобританию в 2003 году.

В поздравительной телеграмме Владимир Путин пожелал королю «успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго. Он стал первым мировым лидером, поздравившим Карла III с официальным вступлением на престол», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Карл III был официально провозглашён королём Великобритании10 сентября.