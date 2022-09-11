Балтийск, Калининградская область, 11 сентября 2022, 06:06 — REGNUM В войсковой части армейского корпуса Балтийского флота прошли учения по антитеррору, в ходе которых была пресечена попытка атаки условных диверсантов на узел связи. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Антитеррор
Антитеррор
Mil.ru
«Первая группа условного противника с целью проведения отвлекающего манёвра произвела обстрел контрольно-пропускного пункта войсковой части, в то время как вторая группа предприняла попытку проникновения на территорию узла связи после подрыва бетонного ограждения».
пресс-служба ЗВО

Атаку диверсантов первым начал отражать личный состав дежурного подразделения, поднятый по тревоге. Оперативно прибывшее на место нападения подразделение антитеррора мотострелкового соединения окружило и уничтожило условного противника.

Отмечается, что в ходе тренировки бойцы также отработали различные вводные по оказанию медицинской помощи и разминированию взрывного устройства, а также радиационной, химической и биологической разведке.

Всего в манёврах было задействовано около 100 военнослужащих и до десяти единиц военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, Балтийский флот ВМФ России провёл в пунктах базирования кораблей в Калининградской и Ленинградской областях плановые учения по противоподводно-диверсионной обороне корабельных сил.

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