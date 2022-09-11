Балтийск, Калининградская область, 11 сентября, 2022, 06:06 — ИА Регнум. В войсковой части армейского корпуса Балтийского флота прошли учения по антитеррору, в ходе которых была пресечена попытка атаки условных диверсантов на узел связи. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

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пресс-служба ЗВО «Первая группа условного противника с целью проведения отвлекающего манёвра произвела обстрел контрольно-пропускного пункта войсковой части, в то время как вторая группа предприняла попытку проникновения на территорию узла связи после подрыва бетонного ограждения».

Атаку диверсантов первым начал отражать личный состав дежурного подразделения, поднятый по тревоге. Оперативно прибывшее на место нападения подразделение антитеррора мотострелкового соединения окружило и уничтожило условного противника.

Отмечается, что в ходе тренировки бойцы также отработали различные вводные по оказанию медицинской помощи и разминированию взрывного устройства, а также радиационной, химической и биологической разведке.

Всего в манёврах было задействовано около 100 военнослужащих и до десяти единиц военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, Балтийский флот ВМФ России провёл в пунктах базирования кораблей в Калининградской и Ленинградской областях плановые учения по противоподводно-диверсионной обороне корабельных сил.