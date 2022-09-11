Москва, , 05:49 — REGNUM Рекомендации по проведению киноуроков в школах России на исторические темы подготовило Министерство просвещения РФ. Об этом 10 сентября сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев в беседе с ТАСС.

Александр Бугаев Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Проект «Киноуроки в школе» мы безусловно поддерживаем, у нас подготовлены соответствующие методические рекомендации, не просто проработаны, это у нас один из проектов, который активно поддерживается и внедряется», — уточнил Бугаёв.

Кроме того, Бугаёв рассказал о работе по созданию разделов для учителей и учеников в федеральной государственной информационной системе «Моя школа». Здесь будет представлен контент, которые готовят специалисты-историки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что законопроект, направленный на совершенствование государственной политики в сфере общего образования, внесли в Госдуму сенаторы и депутаты во главе с Петром Толстым («Единая Россия»).

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