Максим Егоров анонсировал новые меры господдержки аграриев на Тамбовщине
Тамбов, 11 сентября, 2022, 05:49 — ИА Регнум. В Тамбовской области выработают стратегии обеспечения продовольственной безопасности. Об этом говорил руководитель региона Максим Егоров на совещании по развитию АПК, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.
10 сентября врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров провёл совещание по развитию агропромышленного комплекса региона. Основной акцент он сделал на необходимости обеспечения продовольственной безопасности. Как отметил руководитель региона, это одна из главных гарантий национальной безопасности страны, особенно в условиях спецоперации.
По словам врио руководителя региона, власти необходимо определить сильные и слабые стороны, и вместе с сельхозпроизводителями выработать конкретные решения, наметив план на ближайшие годы, к каким показателям следует стремиться и на что ориентироваться.
Напомним, в июне 2022 года правительство России поддержало заявку Тамбовской области на участие в новом механизме привлечения инвестиций. Речь идёт о трёх проектах, в результате реализации которых на территории Тамбовского района будет построен элеватор на 250 тысяч тонн зерна, а также логистический центр и масштабный складской комплекс. На этих предприятиях будет создано более 2500 рабочих мест.