Тамбов, 11 сентября, 2022, 05:49 — ИА Регнум. В Тамбовской области выработают стратегии обеспечения продовольственной безопасности. Об этом говорил руководитель региона Максим Егоров на совещании по развитию АПК, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

https://www.tambov.gov.ru Максим Егоров провёл совещание по развитию АПК

10 сентября врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров провёл совещание по развитию агропромышленного комплекса региона. Основной акцент он сделал на необходимости обеспечения продовольственной безопасности. Как отметил руководитель региона, это одна из главных гарантий национальной безопасности страны, особенно в условиях спецоперации.

«Это основа сохранения нашей государственности и суверенитета. И выработка краткосрочной и среднесрочной стратегии для обеспечения продовольственной безопасности нашего тамбовского края и с нашей помощью других регионов страны — важнейшая задача!» — подчеркнул Максим Егоров.

По словам врио руководителя региона, власти необходимо определить сильные и слабые стороны, и вместе с сельхозпроизводителями выработать конкретные решения, наметив план на ближайшие годы, к каким показателям следует стремиться и на что ориентироваться.

«В изменившихся экономических условиях мы предпринимаем различные меры поддержки сельскохозяйственных предприятий — от льготных займов и грантов до госзаказа. В 2022 году область получит около 1,2 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для села. Это на 848,5 млн больше, чем планировалось первоначально. Мы обязательно будем вводить новые меры поддержки сельскохозяйственного производства в Тамбовской области, обеспечивающего рост экономики региона, потому что от этого зависит наш бюджет развития», — заявил врио руководителя области Максим Егоров.

Напомним, в июне 2022 года правительство России поддержало заявку Тамбовской области на участие в новом механизме привлечения инвестиций. Речь идёт о трёх проектах, в результате реализации которых на территории Тамбовского района будет построен элеватор на 250 тысяч тонн зерна, а также логистический центр и масштабный складской комплекс. На этих предприятиях будет создано более 2500 рабочих мест.