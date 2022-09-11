Москва, 11 сентября 2022, 06:02 — REGNUM Танкисты Южного военного округа подбили три единицы тяжёлой техники на южном направлении специальной военной операции. Об этом журналистам 11 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.
Экипажи танков Т-90 отразили контрнаступление подразделений войск киевского режима. В результате слаженных действий танковых и мотострелковых подразделений ими были подбиты два танка противника и один бронетранспортер М-113 производства США.
Американскую технику эвакуировали с передовой в качестве боевого трофея.