Москва, 11 сентября, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Танкисты Южного военного округа подбили три единицы тяжёлой техники на южном направлении специальной военной операции. Об этом журналистам 11 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Экипажи танков Т-90 отразили контрнаступление подразделений войск киевского режима. В результате слаженных действий танковых и мотострелковых подразделений ими были подбиты два танка противника и один бронетранспортер М-113 производства США.

Американскую технику эвакуировали с передовой в качестве боевого трофея.