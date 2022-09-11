Российские военные захватили американский БТР в Донбассе
Москва, 11 сентября, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Танкисты Южного военного округа подбили три единицы тяжёлой техники на южном направлении специальной военной операции. Об этом журналистам 11 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Военная операция
Экипажи танков Т-90 отразили контрнаступление подразделений войск киевского режима. В результате слаженных действий танковых и мотострелковых подразделений ими были подбиты два танка противника и один бронетранспортер М-113 производства США.
Американскую технику эвакуировали с передовой в качестве боевого трофея.