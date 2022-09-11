Сеул, , 05:41 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль намерен присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II, которые пройдут в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 19 сентября. Об этом со ссылкой на офис президента 11 сентября сообщает агентство Yonhap.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

По его данным, после похорон британского монарха Юн Сок Ёль, предположительно, отправится на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее глава Южной Кореи выразил соболезнования в связи с кончиной британской королевы, которую назвал «убеждённой сторонницей человеческой свободы», оставившей всему миру «великое наследие».

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