Сеул, 11 сентября, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль намерен присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II, которые пройдут в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 19 сентября. Об этом со ссылкой на офис президента 11 сентября сообщает агентство Yonhap.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

По его данным, после похорон британского монарха Юн Сок Ёль, предположительно, отправится на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее глава Южной Кореи выразил соболезнования в связи с кончиной британской королевы, которую назвал «убеждённой сторонницей человеческой свободы», оставившей всему миру «великое наследие».

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