Кызыл, , 05:40 — REGNUM Число пострадавших в результате ЧП с праздничным салютом в столице Тувы Кызыле выросло. Ситуацию прокомментировал глава республики Владислав Ховалыг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скорая помощь. Тува Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

По его словам, в травмпункте консультативно-диагностической поликлиники приняли 30-летнего мужчину с термическим ожогом стопы. В приёмный покой Республиканской больницы №1 обратился 10-летний мальчик с ожогом лица. После оказания медпомощи, пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение.

Руководитель субъекта отметил, что в обстоятельствах происшествия в настоящее время разбираются все ответственные службы, добавив, что держит ситуацию на личном контроле.

«Если вина подрядчика по несоблюдению техники безопасности подтвердится, то он должен понести ответственность по всей строгости закона. Сейчас главное, оказать всю необходимую, своевременную помощь пострадавшим», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, во время салюта ко Дню города в Кызыле один из зарядов взорвался раньше времени, из-за чего искры и осколки попали в толпу. Сообщалось о трёх пострадавших детях.