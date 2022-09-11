Улан-Удэ, 11 сентября 2022, 05:18 — REGNUM В Бурятии в Единый день голосования 11 сентября открылись избирательные участки. Местным жителям предстоит выбрать главу республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Народный Хурал Республики Бурятия
Народный Хурал Республики Бурятия
Андрей Ринчино

По данным регионального избиркома, с 8 часов утра начали работу 835 избирательных участков. Общее число внесённых в списки избирателей составило более 690 тыс. человек.

Кроме того, сегодня в республике проходят выборы главы Селенгинского района, довыборы депутатов городского совета Улан-Удэ по трём округам, а также ряда районных советов депутатов.