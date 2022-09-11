Улан-Удэ, , 05:18 — REGNUM В Бурятии в Единый день голосования 11 сентября открылись избирательные участки. Местным жителям предстоит выбрать главу республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Народный Хурал Республики Бурятия Андрей Ринчино

По данным регионального избиркома, с 8 часов утра начали работу 835 избирательных участков. Общее число внесённых в списки избирателей составило более 690 тыс. человек.

Кроме того, сегодня в республике проходят выборы главы Селенгинского района, довыборы депутатов городского совета Улан-Удэ по трём округам, а также ряда районных советов депутатов.