Вашингтон, 11 сентября, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX 10 сентября осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи компании AST SpaceMobile и очередной группировкой микроспутников Starlink. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

SpaceX Старт ракеты-носителя Falcon 9

Ракета-носитель с 34 микроспутниками Starlink и спутником BlueWalker 3 на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 21:20 по местному времени (04:20 мск 11 сентября). Первую ступень носителя, которая ранее уже использовалась в 13 запусках, планируется вновь вернуть на Землю для дальнейшего применения.

Напомним, с мая 2019 года компания Илона Маска вывела на орбиту уже порядка трёх тысяч спутников Starlink, предназначенных для обеспечения широкополосного доступа в интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель и руководитель компании SpaceX Илон Маск заявил о намерении в 2023 году выполнить до 100 запусков ракеты-носителя типа Falcon 9.