Кызыл, , 05:09 — REGNUM В столице Тувы Кызыле произошло ЧП во время праздничного салюта ко Дню города. Один из зарядов взорвался раньше времени, из-за чего искры и осколки долетели до людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Салют Юлия Карнаева © ИА REGNUM

По словам уполномоченного по правам детей республики Сайзаны Товуу, в результате пострадали трое несовершеннолетних.

«По двум ещё проводится осмотр, самостоятельно в ЦРБ обратился несовершеннолетний 2012 г. р. Детям оказана медицинская помощь. Обстоятельства выясняются. Ситуацию держу на контроле», — прокомментировала она.

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