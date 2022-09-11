Вашингтон, 11 сентября, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Позиции экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организации объединенных наций (ООН) по ситуации на Запорожской атомной электростанции раскритиковал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Соответствующее заявление Макговерн сделал 10 сентября в ходе конференции в Институте Шиллера.

Запорожская АЭС

Макговерн был одним из приглашённых спикеров дискуссионной панели на тему «Как вдохновить человечество пережить величайший кризис в мировой истории».

По словам Макговерна, эксперты МАГАТЭ, даже находясь под огнём снарядов, летящих со стороны киевских боевиков, не смогут чётко сказать, кто на самом деле обстреливает Запорожскую АЭС. Макговерн указал, что не признавая очевидные вещи, МАГАТЭ и ООН создают серьёзную опасность для АЭС.

Как отметил Макговерн, точно такая же ситуация наблюдалась и в Сирии, когда правительство президента Башара Асада страны Запада обвинили в химических атаках против повстанцев. Экс-аналитик ЦРУ напомнил, что ни одно из выдвинутых правительству Асада обвинений не подтвердилось и на поверку они оказались постановкой.

«Это было постановкой со стороны «Белых касок» и других. Мы знаем это, а также то, что инспекторы ООН установили этот факт, но назначенные США люди повернули эти выводы вспять», — добавил Макговерн.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к прекращению обстрелов Запорожской АЭС из-за ситуации с электроснабжением. При этом он не уточнил, кто же именно обстреливает Запорожскую АЭС, по неизвестной причине умолчав, что угрозу для АЭС создаёт исключительно киевский режим.