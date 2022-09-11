Афины , , 05:09 — REGNUM Предупредительный выстрел по подозрительному судну произвела береговая охрана Греции, сообщает 11 сентября пресс-служба ведомства.

Греция Черкасский Андрей © ИА REGNUM

Патрульный корабль неподалёку от города Митилини накануне днём обнаружил судно под флагом Коморских островов, которое «подозрительно двигалось в национальных территориальных водах». Береговая охрана потребовала от капитана остановиться для проверки, однако судно продолжило своё движение.

«Последовала погоня, в ходе которой были проведены предупредительные выстрелы в безопасном секторе», — заявили в национальной службе.

Об инциденте с кораблём в письменном виде были проинформированы турецкие власти.