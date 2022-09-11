Порт-Морсби, , 04:39 — REGNUM Объявление об отмене угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,6 сделала 11 сентября в Папуа — Новой Гвинее система предупреждения метеорологической службы США.

Землетрясение Smchealth.org

В заявлении на сайте американской метеорологической службы сказано, что угроза цунами после землетрясения миновала. Уточняется, что отмена угрозы цунами сделана на основе данных, полученных специалистами.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,6 произошло в 09:46 по местному времени (02:46 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 370 километрах к северо-западу от столицы Папуа — Новой Гвинеи, города Порт-Морсби.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 7,6, зарегистрированном сейсмологами в Папуа к Новой Гвинее. Американский национальный центр опубликовал оповещение о цунами.

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