Балтийск, Калининградская область, 11 сентября, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Балтийский флот (БФ) ВМФ России провёл в пунктах базирования кораблей в Калининградской и Ленинградской областях плановые учения по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) корабельных сил. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Боевые пловцы

По замыслу учений, командование получило информацию о предполагаемом проведении в пунктах базирования кораблей БФ террористических актов с использованием подводных диверсионных групп условного противника.

пресс-служба ЗВО «По сигналу дежурных смен на кораблях была объявлена боевая тревога, корабли экстренно приготовлены к бою и походу, выполнено проворачивание винтов с целью уничтожения условных боевых пловцов противника, выставлена вооружённая вахта ППДО».

Дежурные корабли и катера, несущие в пунктах базирования вахту по противоподводно-диверсионной обороне, обследовали акваторию с помощью гидроакустических станций наблюдения за подводной обстановкой и выполнили профилактическое гранатометание с целью уничтожения подводных диверсантов. После этого подводные части корпусов кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и различных повреждений осмотрели водолазные группы.

В учениях принимали участие более 100 военнослужащих, до 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка 10 единиц специальной военной техники.

Читайте также: Россия и Китай отработали совместное уничтожение авианосных групп