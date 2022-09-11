Афины , , 04:12 — REGNUM Пакет мер, предпринятых для поддержки населения и бизнеса, объявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Соответствующее заявление глава правительства Греции сделал 10 сентября в ходе выступления в рамках открытия 86-й Салоникской международной выставки.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис European People's Party

Премьер-министр уточнил, что до конца 2022 года будет задействовано восемь мер поддержки граждан и бизнеса, а с начала 2023 года будет представлено 12 крупных реформ и план для решения жилищных проблем молодёжи. По оценкам правительства, запланированные меры поддержки обойдутся бюджету в €5,5 млрд.

Мицотакис указал, что уже в декабре текущего года поддержку от государства получат 2 млн 300 тыс. малообеспеченных граждан Греции. Кроме того, помощь получат незастрахованные пожилые люди, безработные и люди с ограниченными возможностями. Кроме того, планируется увеличить пособие на проживание для студентов и пособие для ребёнка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о протестных акциях перед выступлением премьер-министра Греции Мицотакиса с программной речью в Салониках.

Читайте ранее в этом сюжете: В Салониках проходят протестные акции перед выступлением Мицотакиса