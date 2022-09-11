Красноярск, , 04:05 — REGNUM В воскресенье, 11 сентября, в Красноярске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха +18… +20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Сентябрьский вечер над Енисеем Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 7:50 на Театральной площади было +6 °C.

Ночью с 11 на 12 сентября ожидается до +8… +12 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 733 (-6) мм рт. ст.

В понедельник, 12 сентября, в Красноярске до +14… +17 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +5… +10 °C, облачно, дождь.

Во вторник, 13 сентября, в Красноярске ожидается до +10… +11 °C днём и до +3… +6 °C ночью. Облачно, небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 11 сентября в южных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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